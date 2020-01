L’Atletico Madrid ha scelto da tempo il suo prossimo attaccante, Edison Cavani del Paris Saint-Germain, e farà di tutto per farlo sbarcare in Spagna. Una decisione netta e forte, tanto che, stando a quanto riporta fichajes.com, i Colchoneros avrebbero scartato nomi importanti, come Olivier Giroud del Chelsea, Krzysztof Piatek del Milan e Arkadiusz Milik del Napoli.