Anche l'Atletico Madrid procederà presto a un aumento di capitale per risanare un bilancio provato da questi due anni in cui la pandemia ha inevitabilmente creato scompensi per tutti i club. Attraverso un comunicato pubblicato dal fondo di investimento Pricoa Private Capital, emerge come l'Atletico Madrid procederà a un investimento da 300 milioni di euro in cui il fondo USA contribuirà per 125 milioni di euro.



IL FONDO - "Guardiamo avanti e continuiamo a supportare il club e le sue necessità finanziarie. Il nostro investimento rinforza il nostro approccio e la nostra collaborazione, ma anche la nostra capacità di fornire una soluzione finanziaria su misura".



L'ATLETICO - "Siamo lieti di definire Pricoa un partner di lungo corso. La flessibilità finanziaria del club e l'abilità di strutturare un pacchetto di investimenti comprensivo supportano la nostra decisione di avere Pricoa come Partner" ha dichiarato Mario Aragon, CFO dell'Atletico.