Nuestro jugador, @JoseMaGimenez13, ha dado positivo por Covid en las últimas pruebas realizadas ayer; se encuentra aislado y cumpliendo la correspondiente cuarentena en su domicilio.

: come comunica il club spagnolo si tratta del difensore uruguaiano, asintomatico e in isolamento domiciliare. Secondo protocollo, la squadra svolgerà la prossima sessione di allenamento in maniera individuale.