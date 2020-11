Ora è ufficiale, Geoffrey Kondogbia è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. I Colchoneros, tramite un comunicato ufficiale, hanno annunciato l'arrivo immediato del centrocampista proveniente dal Valencia, che ha firmato un contratto fino al 2024. Un'eccezione extra-mercato permessa dal regolamento della Liga: l'ultimo giorno di trattative, infatti, i rojiblancos avevano perso Thomas, che aveva risolto unilateralmente il contratto per accasarsi all'Arsenal. La Liga, così, ha concesso un mese aggiuntivo per sostituirlo con un calciatore proveniente dallo stesso campionato.



E l'Inter? Negli accordi tra Valencia e Inter vi era anche un 25% da destinare ai nerazzurri sulla futura rivendita. Secondo Sky, tuttavia, l'accordo valeva solo in caso di cessione a circa 25 milioni, mentre l'Atletico ha sborsato una cifra vicina ai 15 milioni. Nessun guadagno, dunque, per i nerazzurri.