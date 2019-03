Arrivano buone notizie per la Juventus e non buone per l'Atletico Madrid in vista della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League. I Colchoneros non avranno a disposizione il terzino brasiliano Filipe Luis che ha subito una lesione muscolare alla gamba sinistra. Una lesione che lo mette fortemente in dubbio per la sfida contro la Juventus.



IL COMUNICATO

Filipe Luis soffre di una lesione muscolare al soleo della gamba sinistra, come evidenziato dalla risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto questa mattina presso la clinica universitaria Navarra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno.