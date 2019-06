Acuerdo para el traspaso de @marcosllorente, pendiente de que el centrocampista supere el reconocimiento médico.

Non solo arrivi: dopo Hazard, Jovic, Militao e Mendy, arriva la prima cessione anche per il Real Madrid. L'infattiha ufficializzato con una nota sul proprio sito l'acquisto di MarcosIl centrocampista classe '95, 16 presenze e 2 gol nell'ultima stagione, firmerà un quinquennale. Nelle ultime settimane anche illo aveva seguito.Questa la nota dei Colchoneros: "L'Atletico Madrid ed il Real Madrid hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Marcos Llorente subordinato al superamento da parte del centrocampista delle visite mediche. Se tutto andrà positivamente, firmerà un contratto per le prossime cinque stagioni"