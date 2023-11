La storia tra l'continua. Il club spagnolo ha ufficializzato ildel Cholo, allenatore che con i colchoneros ha guidato più partite (642) e ha vinto più titoli (8).- Diego Pablo Simeone continuerà ad allenare il nostro club fino al 30 giugno 2027. Il tecnico argentino ha firmato il suo nuovo contratto presso la sede del Cívitas Metropolitano, segnando così la continuità del progetto iniziato con il suo arrivo sulla panchina biancorossa a dicembre. 2011.Da allora, la nostra istituzione sta attraversando uno dei periodi di maggior successo, durante il quale abbiamo vinto otto titoli: due campionati (2013/14, 2020/21), una Copa del Rey (2012/13), due Europa League (2011 /12, 2017/18), due Supercoppe Europee (2012, 2018) e una Supercoppa Spagnola (2014). A questi titoli si aggiungono due finali di Champions League, nel 2014 e nel 2016, tutti successi che ci hanno permesso di raggiungere il secondo posto nel ranking UEFA per club.Ad oggi sono già 642 le partite in cui ci ha diretto, ottenendo 380 vittorie e subendo solo il 18% delle sconfitte. In questo modo, Simeone non è solo l'allenatore che ha allenato più volte la nostra squadra in una partita ufficiale - superando le 612 di Luis Aragonés - ma anche quello di maggior successo e quello che ha guidato la stessa squadra nella Liga per più stagioni consecutive. attualmente.Allo stesso modo, fin dalla sua prima stagione completa sulla panchina biancorossa, la nostra squadra si è sempre qualificata alla fase a gironi della Champions League, un traguardo che nelle ultime undici stagioni è stato eguagliato solo da Manchester City, Bayern Monaco, FC Barcelona, ​​​Real Madrid e PSG.