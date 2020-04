Anche l’Aletico Madrid ha ufficializzato il taglio degli stipendi di giocatori e staff tecnici. Attraverso una nota pubblicata sl proprio sito, i Colchoneros hanno reso noto di aver raggiunto un accordo per la riduzione del 70% degli stipendi: “Tutti i membri della prima squadra hanno firmato un accordo interno con il club che definisce due diversi scenari a seconda dell'esito della stagione 2019/20. La decisione comporterà una riduzione del 70% degli stipendi dei tecnici e dei giocatori della prima squadra maschile, della prima squadra femminile e dell’Atlético Madrid B, durante lo stato di allarme”.



Con questa rinuncia, con questo taglio, si salverà dii fatto il lavoro a 430 dipendenti del club madridista, dei quali ovviamente non fanno parte tecnici e giocatori delle squadre pro. Per rendere tutto questo possibile, spiega l’Atletico, “la Prima Squadra contribuirà per metà dell’importo necessario, mentre i membri della dirigenza, per l’altro metà”.