L’Atletico Madrid, campione in carica dell’ultima Liga, programma il suo mercato in uscita. Vitolo in questa stagione non ha trovato spazio con Simeone, e i Colchoneros lo hanno ceduto in prestito al Getafe. Un ottimo rinforzo per una squadra che deve iniziare un nuovo ciclo con Michel, dopo gli ultimi anni sotto la guida di Bordalás.