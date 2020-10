L'Atletico Madrid può sostituire Thomas Partey (passato l'Arsenal), a patto che lo faccia entro il 5 novembre, spendendo fino a 12,5 milioni tra stipendio e quota annua d'ammortamento e che il giocatore sia svincolato o sia tesserato in un club spagnolo: per questo, riferisce Movistar Plus, Simeone ha già messo nel mirino l'ex Inter Geoffrey Kondogbia, accordo già raggiunto con il centrocampista e ora si cerca l'intesa con il Valencia, che chiede 25 milioni di euro.