Dall'Inghilterra sono sicuri. Tra Premier e Liga è in arrivo un incastro tra terzini sinistri. Sergio Reguilón andrà all'Atletico Madrid in prestito, mentre saluterà i Colchoneros

Renan Lodi in direzione Nottingham Forest. Per il brasiliano prestito a 5 milioni + diritto di riscatto a 30.