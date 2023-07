Seguito in passato dalla Juventus, Renan Lodi lascia l'Atletico Madrid per il Marsiglia. Dove è atteso in giornata per sottoporsi alle visite mediche e firmare un contratto di 5 anni fino a giugno 2028. Per il terzino sinistro brasiliano (classe 1998 ex Atletico Paranaense, nella scorsa stagione in prestito al Nottingham Forest) il club spagnolo incassa 13 milioni di euro più il 20% sulla sua futura rivendita.