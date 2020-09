Negli ultimi giorni si sono registrati significativi passi avanti da parte dell'Atletico Madrid nella trattativa per Lucas Torreira: la società spagnola si è avvicinata all'accordo con l'Arsenal e con lo stesso giocatore ma non ha ancora chiuso l'affare.



Per questo motivo il Torino ha perso le speranze di riuscire ad aggiudicarsi il regista uruguaiano, che ha già dato la propria disponibilità a tornare a lavorare con Marco Giampaolo, l'allenatore con il quale ha fatto il salto di qualità ai tempi della Sampdoria.