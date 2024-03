Atletico Madrid, Witsel: 'Griezmann ci dà grande energia, mi aspetto un grande ambiente'

Axel Witsel, difensore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di finale di ritorno di Champions League contro l'Inter:



"Sappiamo che nelle ultime partite non abbiamo giocato bene, dobbiamo cambiare un po' la mentalità perché non possiamo continuare così. Domani sarà un'altra partita, di Champions, vogliamo giocare bene e vincere".



INTER - "È una squadra molto forte, in tutti i reparti. Domani non sarà facile, è una squadra che mette molta aggressività in campo e molta intensità. Se saremo al loro stesso livello, o anche di più, potremo ottenere qualcosa".



GRIEZMANN - "È chiaro, Griezi dà molta forza alla squadra quando può giocare. È un giocatore molto importante per noi e siamo felici che sia rientrato".



FUTURO - "No, non ci sono novità. E poi sono concentrato sulla partita di domani. Quando sarà il momento ne parleremo, oggi non lo è".



FATTORE CAMPO - "Dovremo giocare una partita intelligente, giochiamo in casa e servirà tanta intensità dal primo all'ultimo minuto. Questa è la strada".



TIFOSI - "Conosciamolo stato d'animo dei tifosi, però domani è diverso: giochiamo in casa e ci aspettiamo un grande ambiente, come sempre. Non ho dubbi su questo".