Axel Witsel, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha parlato in un'intervista a Radio Marca, dicendo la sua sul mercato arabo, lui che in passato andò a giocare in Cina con il Tianjin Tianhai.



"Ognuno di noi ha la sua strada. Non dico che sia stato brutto partire per l'Arabia Saudita, sono andato in Cina a 27 anni. Ha fatto bene, per me fu un esperienza di vita. Ovviamente ci andiamo per soldi, non dobbiamo stare a dire del progetto sportivo. È la verità, Carrasco lo ha fatto e per me va bene".