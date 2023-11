Che, con una doppietta, ha spianato la strada della squadra allenata dal Cholo Simeone. Con questi due gol l'ex Juve è arrivato a quotae guida la classifica marcatori della competizione,e viaggia su medie da fuoriclasse.e i numeri fanno paura per un giocatore che, a 31 anni, sembra essere nel pieno della sua maturità calcistica. Basti pensare che l'attaccante classe 1992 ha già messo a segno la metà dei gol realizzati la scorsa stagione (7 gol in 10 presenze rispetto ai 13 in 36 gare), solamente in un terzo delle partite disputate. I numeri fanno sognare i tifosi dei colchoneros che si godono il loro bomber, con la speranza di lottare fino all'ultimo per la conquista del titolo spagnolo.- Se da una parte Morata trascina l'Atletico a suon di gol, dall'altra c'è un. Il francese, ad oggi, ha messo a segnodisputate tra campionato e Champions League., quindi,e i due insieme hanno già realizzatodall'inizio della stagione. Parlando di coppie d'attaccoe ha fatto meglio del duo stellare del City,(22 gol) e di quello dell'Inter,(18 gol).veniva da un'estate tutt'altro che tranquilla. Sembrava possibile un suo, tanto che nella scorsa finestra di mercatoavevano bussato alla porta dello. La Roma, dopo l'infortunio di Abraham, cercava un bomber e Morata sembrava il primo indiziato, poi però il club giallorosso ha optato per il grande colpo Lukaku. Per rimpiazzare quest'ultimo l'Inter ci aveva provato con lo spagnolo, graditissimo a Simone Inzaghi, ma per via del suo prezzo troppo alto (clausola di rescissione fissata a 20 milioni di euro) ha poi virato su Arnautovic. In precedenza ci aveva fatto un pensierino anche il Milan, a caccia di un vice Giroud. Ma i rossoneri hanno preferito puntare su un elemento più giovane come Okafor, arrivato dal Salisburgo. Infine la Juve è stata per gran parte dell'estate sulle tracce del grande ex, che ha poi deciso di rimanere in Spagna.(anche quelle che lo avevano accostato nuovamente alla Roma, dopo la diffusione, la scorsa settimana, di alcune immagini che vedevano lo spagnolo nella capitale ad assistere alla proposta di matrimonio effettuata dal suo grande amico Paulo Dybala nei confronti della compagna)