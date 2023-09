L'epopea di Diego Pablo Simeone all'Atletico Madrid non è destinata a finire quest'estate con il suo contratto che scadrà il 30 giugno 2024. Secondo El Chiringuito, infatti, la dirigenza dei Colchonerso vuole blindare il suo comandando con un'offerta di rinnovo biennale già presentata all'allenatore argentino con un passato in Inter e Lazio e che proprio i biancocelesti affronterà in Champions League.