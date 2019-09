Non è solo uno dei derby più celebri del mondo: la sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid in programma sabato sera al Wanda Metropolitano è anche lo scontro al vertice della Liga. Primo il Real con 14 punti, secondo l’Atletico a una lunghezza. Bilanciate le quote proposte dagli analisti, Con leggera preferenza per l’«1», dato a 2,40 contro il 2,95 della vittoria Real. Equilibrio anche nel conteggio dei precedenti: le ultime dieci sfide in tutte le competizioni hanno visto tre vittorie per parte. Il risultato più frequente, riporta Agipronews, è stato dunque il pareggio, che per il match di sabato viene dato a 3,20. Il ricordo più fresco è però traumatico per il Real Madrid di Zidane, che lo scorso luglio nel New Jersey, nell’ambito dell’International Champions Cup, ha incassato un memorabile 7-3, appena mitigato dal carattere non ufficiale della competizione. Tornando alla Liga, finora l’Atletico è molto efficace nel secondo quarto d’ora di gioco (dal 15’ al 30’), nel quale ha segnato tre delle sette reti realizzate; il Real tende invece ad emergere nell’ultima mezz’ora (6 gol su 12). Plausibile una scommessa sul doppio esito parziale-finale 1/X, che moltiplica per 12 la posta.