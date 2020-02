Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Atletico Madrid contro il Liverpool, Stefan Savic ha espresso le sue sensazioni in merito alla partita e ha svelato la sua preferenza in Serie A.



SULLA PARTITA – “Tecnicamente siamo stati perfetti, abbiamo vinto una partita molto difficile perché sappiamo che non è facile battere questo Liverpool. Vedremo come andrà al ritorno”.



SUI TIFOSI – “I nostri tifosi sono incredibili, i migliori in Europa. Lo sono stati per tutto il tempo. Con loro al seguito possiamo fare grandi cose, siamo contenti di poter contare su di loro nei momenti di difficoltà”.



SULLA SERIE A – “So che in Serie A se la stanno giocando Juve, Inter e Lazio. A me farebbe piacere che vincessero i biancocelesti”.