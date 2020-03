Sotto contratto sino al 2026 con una clausola da 150 milioni di euro, Saul Niguez sta trattando comunque il rinnovo con l’Atletico Madrid, in quanto vuole rialzare il proprio ingaggio. Come scrive Mundo Deportivo, al momento, però, la trattativa sembra essersi arenata, in quanto gli agenti dello spagnolo hanno ritenuto insufficienti le proposte dei Colchoneros.