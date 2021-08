Rodrigo De Paul avvisato, subito, da Diego Pablo Simeone. Queste le parole dell'allenatore dell'Atletico Madrid: "È arrivato subito per adattarsi il più velocemente possibile. È importante in fase di transizione, ha una grande visione di gioco, fa assist... ma non scopro nulla che già non si sia visto con l'Udinese o l'Argentina in Copa América. Vedremo se saprà adattarsi subito alle esigenze della squadra, renderà il centrocampo più competitivo. Lui, Kondogbia, Herrera, Koke, Lemar e Llorente si contenderanno sicuramente quella posizione"