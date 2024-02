Atletico, Simeone: 'Fatta la partita che volevamo, ci vediamo al ritorno'

Redazione CM

L'Inter vince a San Siro nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, 1-0 all'Atletico Madrid di Diego Simeone che, per superare il turno, dovrà ribaltare il risultato nella gara di ritorno, che si disputerà il 13 marzo al Civitas Metropolitano.



Al termine della partita, il Cholo è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta: le sue dichiarazioni.



COSA E' MANCATO - "Tutti fanno errori, a volte si riescono ad annullare. Nel primo tempo hanno avuto la possibilità di sbloccare la partita, abbiamo perso alcuni palloni inutili e loro sono molto bravi nel recupero. Credo che abbiamo giocato bene: nel primo tempo abbiamo giocato bene, senza creare grandi occasioni da gioco. Nel secondo ci abbiamo provato di più, c'è stata anche l'occasione di Morata alla fine. Nel complesso, abbiamo fatto bene, contro un'avversaria che sarà molto complicata da affrontare anche al ritorno, dove speriamo di fare meglio".



PECCATO NON POTER USARE MORATA DALL'INIZIO - "Sì, però è anche vero che, pur avendo controllato la partita, non abbiamo creato grandissime occasioni da gol".



I CAMBI - "Gimenez è uscito perché aveva male alla gamba, Hermoso rischiava sempre il cartellino giallo".



IL RITORNO AL METROPOLITANO - "Sono ottimista. E' vero che abbiamo perso stasera, ma abbiamo la possibilità di fare bene al ritorno. Sappiamo come giocano e cercheremo di affrontarli nella miglior maniera possibile".



QUANTO STARA' FUORI GIMENEZ - "Per José dovete chiedere ai medici".



GRIEZMANN FUORI PER UN PROBLEMA FISICO? - "Antoine ha avuto un problema alla caviglia".



LLORENTE MANCATO IN FASE OFFENSIVA - "Non era il suo obiettivo. Doveva lavorare su Bastoni e penso che l'abbiamo contenuto bene, abbiamo costruito e concesso poche occasioni da gol. Nel secondo tempo siamo migliorati, ma mi devo ripetere: abbiamo controllato abbastanza bene la gara, ci è mancato di gestire meglio alcune fasi della partita".



A Mediaset Infinity, il Cholo ha aggiunto: "Giocavamo contro una squadra forte, alla quale non puoi lasciare quello che abbiamo lasciato noi. Avrebbero potuto approfittarne anche nel primo tempo e per poco non l'hanno fatta. Con una squadra che sa fare così bene i contropiedi, se dai loro la possibilità, è molto difficile. La squadra ha fatto una partita buona, c'è stata qualche palla gol sia nel primo che nel secondo tempo. Loro sono forti, noi dobbiamo lavorare tanto e il 13 marzo sapremo se possiamo farcela".



INTER TRA LE RIVALI PIU' ACCREDITATE? - "Già l'ho detto prima della partita, l'Inter è una squadra seria in ogni parte del campo, sanno sempre cosa fare. Speriamo di poter fare meglio al ritorno".



L'IMPORTANZA DEL RIENTRO DI MORATA VERSO IL RITORNO - "Ancora manca tanto, spero che sia lui che Correa possano essere a disposizione. Poi dipenderà dalla partita che vorremo fare".



A Sky Sport, Simeone ha aggiunto: "Era la partita che volevamo. Siamo stati vicini a togliere qualcosa, abbiamo fatto sbagli importanti e loro ne hanno approfittato. Credo però che la partita l'abbiamo giocata come volevamo, chiudendo abbastanza tutti gli attacchi e abbiamo avuto anche qualche palla gol importante. C'è il ritorno, faremo il nostro e vedremo cosa succede".



IL PUBBLICO FARA' LA DIFFERENZA AL RITORNO? - "L'importante è il campo, migliorare sui palloni persi a centrocampo. Loro andavano troppo diretti in contropiede. Dobbiamo cercare di generare spazi per poter fare una rimonta importante".



INZAGHI - "Ci siamo salutati, è un bravo ragazzo e sono contento per tutto quello che gli sta succedendo".



CREDE NELLA RIMONTA? - "Ora pensiamo all'Almeria, ci sono parecchie partite importanti prima del ritorno".