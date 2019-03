Il Cholo Simeone ora è felice. A scriverlo è Marca, che spiega come tutto dipende dagli ultimi risultati della sua squadra, che influiscono sullo stato d'animo. Per il giornale spagnolo, i cambi in attacco sono i principali indiziati in questi successi: l'arrivo di Morata avrebbe dato ulteriore serenità a Simeone, il quale avrebbe confessato proprio all'ex Juve tutta la sua importanza. "Alvaro, dipendiamo da te", era una delle frasi che più ha ripetuto il preparatore argentino durante l'allenamento dello scorso mercoledì. E Morata ora ci crede.