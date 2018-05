Diego Simeone, allenatore dell'Atlético, presenta la finale di Europa League contro il Marsiglia: "Sono molto triste per non poterci essere però io e Herman Burgos abbiamo la stessa visione del calcio – ammette Simeone in conferenza stampa - Si è visto contro l’Arsenal, quando ero in tribuna. La squadra ha giocato nel modo che sa. Marsiglia? Dobbiamo crederci, certo, ma abbiamo bisogno soprattutto di umiltà. Abbiamo più esperienza del Marsiglia, ma l’esperienza non è mai decisiva. Semmai quello che abbiamo passato, nel bene e nel male, deve aiutarci a capire meglio che cosa dobbiamo fare in campo. Certo l’Europa League vinta nel 2012 è un gran ricordo: fu un grande passo per questa squadra e per questo club, fu la dimostrazione che allora si potevano raggiungere certi risultati, fu un punto di svolta per tutto quello che è venuto dopo".