Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Getafe: "Quest'anno abbiamo subito più gol, seppur con un maggiore possesso palla. Io però preferisco prendere meno reti e avere meno possesso. Io comunque sto cercando di migliorare la mia squadra e contro il Monaco ho visto dei passi in avanti. Il rosso a CR7? Con l'evoluzione del VAR e vedendo come hanno espulso Ronaldo l'altro giorno serve attenzione in ciò che si fa. Sembrava che non avesse fatto assolutamente niente ma alla fine è stato espulso. Adesso gli arbitri hanno un aiuto per quanto riguarda il gioco, l'intensità e le situazioni di campo. Secondo me il VAR favorisce la giustizia nel gioco e col passare del tempo non può far altro che migliorare".