Luis Suarez e l'Atletico Madrid ancora insieme. Come scrive Marca, infatti, i Colchoneros e il Pistolero possono rinnovare sino al 2023 il contratto in scadenza al 30 giugno 2022 così da permettere all'uruguaiano di arrivare pronto in vista dei Mondiali di Qatar 2022, che si giocheranno in inverno.