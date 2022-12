L’Atletico Madrid vuole rivoluzionare la sua rosa in vista del prossimo mercato invernale. La mancata qualificazione agli ottavi di Champions League ha notevolmente complicato i piani della rojiblanca. Secondo Marca, la dirigenza colchonera ha intenzione di riportare a Madrid Sergio Camello – 21enne punta in prestito al Rayo Vallecano -, Rodrigo Riquelme – 22enne esterno prestato al Girona – e Samuel Lino – ala offensiva attualmente in forza al Valencia -.