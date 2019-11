[] Nuestro delantero @diegocosta fue intervenido con éxito de su hernia discal cervical.

: come comunica l', l'attaccante spagnolo è stato sottoposto a intervento chirurgico per un'. L'operazione è perfettamente riuscita, ma non sono noti i tempi di recupero.