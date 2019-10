L’Atletico Madrid rischia di perdere Joao Felix per oltre un mese. Il portoghese si è fatto male durante la partita di sabato pomeriggio contro il Valencia ed è stato costretto ad abbandonare il campo all’80′ lasciando i suoi compagni in dieci. Dopo aver effettuato una risonanza, il club ha annunciato che “Joao Felix ha riportato una lesione di secondo grado del legamento laterale della caviglia destra”. Secondo i media spagnoli Felix salterà dalle quattro alle sei partite, e dovrebbe tornare dopo la sosta di novembre, quando l'Atletico avrà il Granada e poi la Juve in Champions. Al momento, il portoghese è da considerare in dubbio anche per il match contro i bianconeri.