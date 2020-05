Tegola Joao Felix, infortunio per l'attaccante dell'Atletico: distorsione al ginocchio sinistro per il portoghese, che si è fermato in allenamento. I test hanno evidenziato una distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, con Simeone che spera di recuperarlo per la ripresa della Liga, prevista nella settimana dell'8 giugno.



IL COMUNICATO - Terzo infortunio stagionale per Joao Felix, ecco il comunicato: "João Félix soffre di una distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro di basso grado, come confermato dai test che ha subito presso la Clinica dell'Università di Navarra. La situazione del Nazionale portoghese è in attesa di evoluzione".