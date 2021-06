“Ma che fai? Non ti vergogni vestito così?”. queste sono le parole rivolte da un passante al cantante Sangiovanni, sorpreso per il modo di vestire del giovane a sua detta inadeguato poiché indossava dei vestiti di color fucsia.



Sangiovanni, il cantante classificatosi secondo all’ultima edizione di Amici20 e vincitore della categoria Canto, ha voluto raccontare ai suoi fan questa vicenda tramite il suo profilo Instagram mediante una serie di stories in cui esprimeva la sua incredulità. All’interno del talent show il cantante vicentino ha mostrato più volte uno stile particolare, indossando vestiti dai colori accesi e mettendo lo smalto sulle proprie mani. Uno modo d’essere di cui va fiero e che rappresenta in pieno la sua personalità.



Nelle stories, Sangiovanni racconta con il sorriso l’accaduto, puntualizzando che non rimane male dinnanzi a questi episodi, ma di essere rammaricato per la mentalità ancora troppo rigida del nostro paese. Aggiunge però che non smetterà mai di lottare per i suoi ideali e per far sì che tutti possano essere liberi di mostrarsi per come sono, senza essere soggetti a giudizi altrui ed essere additati come “diversi”.



Chiude il suo sfogo dicendo “che questa cosa si può combattere, grazie a tutti per il supporto”, esortando chi lo segue sui social (pari ad un milione e mezzo su Instagram) a schierarsi dalla sua parte per difendere un valore che spesso si trascura: la libertà.