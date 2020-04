L’Inter sfida il Napoli per Kumbulla, difensore del Verona che tanto bene ha fatto nella sua prima stagione in Serie A . Come scrive L’Arena, i partenopei stanno provando il controsorpasso sui nerazzurri, che sono in pole, offrendo 28 milioni di euro cash senza contropartite. Sul centrale c’è anche l’RB Lipsia.