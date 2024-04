Attenta Inter: su Nacho Fernandez c'è anche una big tedesca

L'cerca il colpo in difesa,delè il nome preferito ma non l'unico sulla lista di Marotta, Ausilio e Baccin. Piace anche l'ex Napoli, ma solo se ildovesse aprire al prestito con diritto di riscatto, ma c'è un'altra pista che porta in Spagna.C'è anchetra i candidati per la difesa nerazzurra. Il contratto che lega lo spagnolo classe 1990 al Real Madrid scadrà il prossimo 30 giugno e all'orizzonte c'è un'esperienza lontana dal Santiago Bernabeu.

- L'Inter è da tempo accostata al giocatore, nonostante per età (34 anni compiuti lo scorso 18 gennaio) e costi la pista non si sia scaldata in maniera importante, ma non è l'unica a fiutare l'affare a parametro zero.- Come riferito da Cadena Cope infatti, anche ildi Xabi Alonso pensa a Nacho Fernandez. Le Aspirine, fresche vincitrici della loro prima storica Bundesliga, cercano rinforzi d'esperienza e il difensore del Real è uno dei profili maggiormente attenzionati.