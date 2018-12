Rivoluzione Galatasaray in difesa. La dirigenza turca, come riportano i media locali, sta avviando una serie di cambiamenti che riguarderanno il pacchetto arretrato. Vogliono migliorare la difesa, e guardano con attenzione in Italia. Il centrale del Gala, Maicon, sta per essere ceduto in Brasile per 5 milioni di euro. Inizia il toto-sostituto.



MERCATO INTER - Sono due i nomi sul taccuino degli uomini di mercato del Galatasaray: il primo è Luiz Felipe della Lazio. Lo vuole Terim, lo ha segnalato lui, gli piace il modo di intendere il calcio e gestire il possesso. Il ds Şükrü Hanedar sta sondando il terreno anche per Miranda dell'Inter: vuole sfruttare la sua fitta rete di relazioni in Italia per portare al Galatasaray un centrale di livello.