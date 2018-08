Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Eric Abidal, dirigente del Barcellona, ha provato un primo approccio con Paul Pogba a Los Angeles, dove si trova in vacanza. Incontro in una villa privata e richiesta del direttore sportivo di volare in Spagna, alla corte di Ernesto Valverde. La Juventus continua a monitorare il centrocampista del Manchester United che potrebbe lasciare i Red Devils per i cattivi rapporti con José Mourinho. I bianconeri attendono gli sviluppi della trattativa, con un occhio anche a Miralem Pjanic, altro grande obiettivo del Barcellona.