Il mercato continua ad animarsi e regala colpi di scena a non finire. La Lazio si trova alle prese con il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è reduce da una stagione all'insegna della discontinuità, ma conclusa con la vittoria della Coppa Italia. I biancocelesti vorrebbero trattenere il proprio tesserato, ma le sirene del mercato restano forti. Secondo il Corriere dello Sport, in pole per Milinkovic-Savic si sarebbe il Paris Saint-Germain. I parigini avrebbero offerto 75 milioni. Una cifra che il presidente laziale Claudio Lotito vorrebbe rialzare ad almeno 100 milioni. La trattativa potrebbe concretizzarsi attorno a quota 90. La Juventus aveva sondato il terreno, ma si era leggermente defilata di fronte alle richieste della Lazio. Ora, i bianconeri rischiano di essere scavalcati dal PSG.