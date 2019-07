Non è un mistero che la Juventus sia fortemente interessata a Nicolò Zaniolo. I bianconeri si sono fatti avanti per il centrocampista italiano classe 1999 trovando l'opposizione della Roma. Il club capitolino cederà il giocatore solamente di fronte ad un'offerta irrinunciabile. E al momento non sembra essersi presentata una simile richiesta. Attenzione però al Tottenham: gli Spurs non perdono di vista Zaniolo e potrebbero anche aver trovato la chiave per convincere i giallorossi a lasciar partire il loro gioiello. Infatti, i capitolini non hanno ancora trovato un sostituto di Kostas Manolas ed un aiuto arriverebbe dal Tottenham, pronto ad inserire Toby Anderweireld nella trattativa. Lo riporta il Daily Mail. Se così fosse, si tratterebbe di una pessima notizia per la Juventus.