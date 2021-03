Pochi giorni fa avevamo riportato una notizia di Don Balon secondo la quale lasarebbe interessata ad acquistare il difensore centrale francese del Real Madrid,A Madrid, dopo l’accordo raggiunto conper, stanno prendendo tempo e non hanno ancora rinnovato il contratto, indel loro centrale di sinistra. Sia Alaba che Varane infatti sono mancini, e con ogni probabilità uno dei due dovrebbe sedersi in panchina. La situazione del francese ha quindi rivegliato gli interessi di tutti i top club europei ed è molto probabile, a meno di un rinnovo di contratto, che si scatenerà un’per quello che d’altronde è uno dei centrali di difesa più forti al mondo.Fra le pretendenti non poteva mancare ilche, tra l’atro, era già stato vicino a Varane nel 2011 e vi si era interessato anche nel 2015 e nel 2016. I Red Devils, in effetti, avrebbero bisogno di un difensore di una dimensione superiore a Maguire per tornare a competere a livelli degni della loro storia. Secondo il Daily Mirror sarebbero intenzionati a pagarlo anche, una cifra che, per uno che a 27 anni ha già vinto quattro Champions League e un mondiale, sembra tutt’altro che sconsiderata.