La Juventus può perdere la stellina Kenan Yildiz: secondo Gazzetta.it, il trequartista classe 2005 è deluso dal trattamento ricevuto negli ultimi mesi, in particolare pesa la mancata aggregazione permanente alla NextGen dopo i Mondiali in Qatar, promessa non mantenuta dal club. Per questo, si legge, Yildiz sta valutando l'addio in estate.