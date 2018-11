Lazzari è al centro del mercato Lazio. A destra Tare si muove per rinforzare la squasra a gennaio, che pure non è la sua finestra di lavoro preferita. Il valore dell'esterno classe '93 è altissimo, come conferma Simone Colombarini, patron del club ferrarese, ai microfoni di ‘Radio Crc’: ". Oggi ha fatto vedere qualcosina in più addirittura. Le cifre possono essere intorno a quelle lì. Una cosa che mi sento di dire è che vogliamo tenerlo almeno fino a giugno.Un giocatore come Lazzari è importante e noi vogliamo salvarci".– La crescita dell'esterno è stata esponenziale: “Posso dire che è un giocatore che è con noi da sei anni. Quest’anno è cresciuto in maniera eccezionale. Tutti avevano il dubbio che Lazzari fosse un giocatore idoneo alla categoria che la SPAL ogni volta si preparava ad affrontare, invece è cresciuto anche più di noi. QCon lui abbiamo un ottimo rapporto. Noi con lui ci siamo sempre trovati d’accordo e anche con il suo procuratore. Ci rendiamo conto chesta mostrando qualcosa che è superiore a quello per cui la SPAL può lottare. Vagnati al momento non mi ha detto ancora nulla”.