Zeki Celik è una delle rivelazioni del campionato francese in questa stagione. Il terzino destro del Lille sta sfornando ottime prestazioni e ci sono alcune squadre di alto livello che hanno notato il 24enne turco. Tra queste, oltre alla Roma, c'è il Siviglia di Monchi che sta osservando il classe '97 da diverse settimane. I francesi, come scrive il quotidiano As, lo valutano non meno di 20 milioni di euro e il suo contratto scade nel 2023.