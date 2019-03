L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla in merito al futuro del difensore greco della Roma, Kostas Manolas. Si legge che il centrale ha un contratto in scadenza nel 2022 ed una clausola risolutoria di 22 milioni di euro, pertanto una sua permanza resta in dubbio. Sulle sue tracce ci sarebbero il Real Madrid ed il Manchester United.