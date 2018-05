E' sfida tra Nizza e Sampdoria per Cheick Diabate, attaccante di proprietà dell'Osmanlispor che ben ha fatto in maglia Benevento. Come scrive il Corriere dello Sport, le Streghe non eserciteranno il diritto di riscatto e i blucerchiato sono pronti a battagliare coi francesi, che vedono nel maliano il perfetto erede di Balotelli.