Non solo il sostituto di Lulic: Tare sta setacciando il mercato anche per colmare un vuoto sulla fascia destra. Come riporta il Corriere dello Sport, a destra Lazzari è una certezza, Marusic potrebbe lasciare la Lazio per accasarsi al Psg.



MERCATO LAZIO - Se dovesse lasciare Roma arriverà un sostituto e sono circolati nell'ultimo periodo diversi profili: un nome nuovo è Mërgim Vojvoda, esterno 25enne dello Standard Liegi valutato circa 7 milioni. Altro giro, altro esterno: Noussair Mazraoui, giocatore 22enne dell'Ajax. Lo vogliono anche Milan e Roma che costa 10 milioni di euro. L'ex Davide Faraoni, valutato 6,5 milioni, potrebbe essere molto utile per le liste Figc e Uefa essendo cresciuto nella Lazio. Il suo nome rimane ancora nome in voga dalle parti di Formello.