. Un annuncio trasmesso per avvertire i passeggeri della presenza di presunti ladri all’interno dei vagoni è finito al centro di una polemica social che ha interessato i cittadini romani e non solo. “”. Questa sarebbe la frase trasmessa dagli altoparlanti della metro.L’episodio è accaduto intorno alle 14 e 50 di ieri, nella fermata Repubblica della linea A della metro di Roma. A denunciarlo sul suo profilo Twitter è stata la giornalistache ha taggato anche il sindaco di Roma, invitandolo a commentare l’accaduto. “Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice ‘Attenti agli zingari, attenti agli zingari’. Poi torna ad annunciare le fermate, ‘prossima fermata Barberini, uscita lato destro’. Chiedo al sindaco Roberto Gualtieri se è ammissibile” ha scritto la reporter nel suo tweet.A intervenire per primo è stato il profilo ufficiale di, l’azienda che gestisce parte del trasporto pubblico di Roma. “Ci dispiace molto leggere, preliminarmente ci scusiamo” ha risposto l’azienda per la mobilità di Roma, dichiarando poco dopo di averNon si è fatta attendere nemmeno la risposta di. Il sindaco di Roma è intervenuto sul suo profilo ufficiale di Twitter commentando l’episodio come “” e congratulandosi con l’ATAC per aver preso velocemente provvedimenti nei confronti dell’autore dell’annuncio discriminatorio.