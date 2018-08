Ervin Zukanovic è finito nel mirino del Cagliari. Questo almeno è quanto sostiene l'edizione odierna di Tuttosport secondo cui tra le richieste del neotecnico dei sardi Rolando Maran ci sarebbe anche quella di riavere a propria disposizione l'esperto difensore del Genoa già allenato ai tempi della comune militanza nel Chievo.



Già la scorsa estate il Cagliari era stato a lungo interessato al 31enne bosniaco ma alla fine furono i liguri ad avere la meglio, ottenendo il giocatore in prestito dalla Roma per poi riscattarlo definitivamente lo scorso giugno.



Nelle scorse settimane Zukanovic era finito anche nella sfera d'interesse del Torino costretto a rinunciare a qualsiasi trattativa di fronte alla ferma intenzione del Grifone di confermare in rosa uno dei pilastri difensivi di Davide Ballardini. Probabile che adesso medesimo esito riceveranno anche le attenzione dei cagliaritani.