Dopo Kevin Strootman il Cagliari potrebbe anticipare il Genoa per un altro obiettivo di mercato.



In un'intervista concessa in esclusiva al quotidiano cileno La Tercera, il direttore sportivo dei sardi, Stefano Capozucca, ha confermato l'interesse del club da lui rappresentato per ​Pablo Galdames, mediano 24enne di recente svincolatosi dal Velez e spesso accostato dalla stampa sudamericana proprio al Grifone.