Una clamorosa beffa di mercato potrebbe materializzarsi presto per il Genoa.



Bruno Amione, giovane difensore argentino da almeno un anno seguito con estrema attenzione dalla dirigenza rossoblú, potrebbe arrivare presto in Serie A ma per vestire una maglia diversa da quella del club più antico d'Italia.



Sul promettente classe 2002, capitano e centrale del Belgrano, si starebbe infatti muovendo con grande forza anche il Torino. Secondo quanto rivelato questa mattina da Tuttosport, la società granata già lo scorso gennaio aveva provato a soffiare il ragazzo al Genoa. Il fatto che il tentativo non sia poi andato a buon fine non sembra tuttavia aver scoraggiato le intenzioni del club di Urbano Cairo, disposto a tornare alla carica per Amione nella prossima sessione di mercato.