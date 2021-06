Si complicano i piani del Genoa per arrivare a Junior Messias.



Malgrado il club di Enrico Preziosi si sia mosso per primo e con largo anticipo sul trequartista brasiliano del Crotone, nelle ultime ore Torino e Fiorentina starebbero cercando il sorpasso ai danni dei rossoblù, garantendo al giocatore e al club calabrese un'offerta economicamente più vantaggiosa.



Quella che sembrava una trattativa quasi conclusa per l'approdo in Liguria del trentenne sudamericano, ora appare come un'operazione dall'esito non più così scontato.



Al momento nulla è comunque deciso, anzi è probabile che il Genoa possa rilanciare, certo di battere la concorrenza di viola e granata.