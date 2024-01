Attento il Milan: scatto Bayern per Ouédraogo

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo difensore centrale ma non solo, lavora anche per il futuro del centrocampo con diversi obiettivi sulla lista di Christoph Freund. Tra i nomi cerchiati in rosso c'è quello di Assan Ouédraogo, classe 2006 dello Schalke 04, per cui i bavaresi sono pronti ad accelerare: secondo quanto riferito da Sky Sports Deutschland, il Bayern ha presentato una prima offerta ufficiale per il giocatore, sul piatto un contratto fino al 2029 con il pagamento della clausola rescissoria da 15 milioni di euro.



L'obiettivo di Freund è di chiudere subito il colpo per avere Ouédraogo in estate, lasciandolo in prestito allo Schalke fino al termine della stagione. Una mossa dettata dalla folta e agguerrita concorrenza per il ragazzo, quella del Lipsia ma soprattutto del Milan che da tempo ha Assan sulla propria lista dei giocatori seguiti.